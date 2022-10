Apple a déposé une plainte contre la société de technologie médicale Masimo devant un tribunal fédéral du Delaware, l’accusant de copier son Apple Watch. Le fabricant estime que Masimo a copié un grand nombre de ses designs et brevets, notamment la technologie de surveillance de la santé, le boîtier et les chargeurs.

Une plainte pour un clone d’Apple Watch

Masimo vend essentiellement des appareils destinés aux hôpitaux pour la gestion des soins aux patients et a racheté plus tôt dans l’année Sound United, une holding dont les marques comprennent Denon et Polk Audio. En août, Masimo a également annoncé le lancement d’une montre de santé, la W1, qui comprend de nombreux capteurs de santé similaires à ceux de l’Apple Watch.

Dans sa plainte, Apple fait savoir que Masimo a « soigneusement étudié la propriété intellectuelle d’Apple » et affirme qu’une entreprise dérivée de Masimo a reçu des informations confidentielles sur l’Apple Watch.

Masimo a déclaré à Reuters que les poursuites d’Apple sont « des représailles » et « semblent être une tentative d’éviter le tribunal dans lequel les parties ont plaidé leur différend au cours des trois dernières années ». La société dit avoir rencontré Apple en 2013 au sujet de l’intégration de sa technologie dans les produits Apple, et que le fabricant d’iPhone a ensuite embauché plusieurs de ses employés.

Elle accuse Apple d’avoir enfreint des brevets et volé des secrets commerciaux liés à l’utilisation de capteurs lumineux pour mesurer des éléments tels que le rythme cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang.

L’année dernière, Masimo a également déposé une plainte contre Apple auprès de la Commission américaine du commerce international au sujet des importations d’Apple Watch qui violeraient ses brevets. Cette affaire est toujours en cours.

L’action en justice d’aujourd’hui accuse Masimo de violer six brevets couvrant la technologie des montres connectées et de la surveillance de la santé, ainsi que quatre brevets couvrant les éléments de design des Apple Watch et des chargeurs.