Capcom a dévoilé la date de sortie pour son jeu Resident Evil Village sur Mac, ce sera le 28 octobre. Une arrivée juste avant Halloween donc, autant dire que cela tombe bien étant donné l’univers. À noter que l’extension Winter sera également disponible pour jouer à la troisième personne.

Resident Evil Village sera donc disponible sur Mac, mais il est bon de noter qu’il faudra obligatoirement un modèle Apple Silicon, c’est-à-dire avec les puces M1, M2 ou leurs variantes Pro, Max et Ultra. Autant dire que ceux qui ont encore un Mac avec un processeur Intel peuvent tirer un trait dessus. Aussi, il faut avoir macOS Monterey ou macOS Ventura.

Pour rappel, l’annonce du jeu sur macOS a eu lieu en juin dernier lors de la keynote d’ouverture de la WWDC, lors de la présentation de macOS Ventura. À ce moment, la démo avait révélé que le jeu serait proposé en 1080p sur un MacBook Air et en 4K sur un Mac Studio.

Resident Evil Village a été lancé pour la première fois en 2021, mais il était seulement sur les PC Windows et les consoles. Comme les jeux Resident Evil précédents, Village est un titre à la première personne qui demande aux joueurs d’explorer leur environnement dans l’espoir de découvrir des objets et des équipements pour progresser. Cet épisode se déroule dans un village d’Europe de l’Est enneigé, et l’accent est davantage mis sur l’action et le combat. Village se déroule environ trois ans après le jeu précédent, Biohazard.

Le téléchargement de Resident Evil Village se fera depuis le Mac App Store.