Apple a commencé à faire les versements aux développeurs concernant son programme de 100 millions de dollars. Cela fait suite à un règlement d’une action collective concernant les politiques de l’App Store. Ce programme concerne seulement les petits développeurs aux États-Unis.

Le fonds était ouvert à tous les développeurs basés aux États-Unis qui :

Au départ, il était annoncé que les développeurs pouvaient demander entre 250 et 30 000 dollars. Le montant était décidé selon différents facteurs, dont la participation sur l’App Store. Mais il se trouve que certains développeurs pourraient avoir touché plus. En effet, 67 000 développeurs étaient éligibles, mais il n’est pas précisé combien d’entre eux ont réellement fait une demande pour avoir leur versement.

In April, I received a sketchy voicemail from a random number about a class action lawsuit settlement for iOS Developers (Cameron et al v. #Apple Inc.). I thought it was a scam and almost ignored it.

My jaw literally just dropped at this notification. 😱 pic.twitter.com/MHlq4P12rs

— Dan Leveille (@danlev) October 21, 2022