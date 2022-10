Apple annonce qu’il y a actuellement des promotions pour ceux qui utilisent Apple Pay comme moyen de paiement en France, avec notamment jusqu’à 40% de réduction.

« Avec Apple Pay, achetez et économisez. En toute facilité et sécurité », indique Apple dans un e-mail. « Faites confiance à Apple Pay pour régler vos achats en ligne. C’est simple et sécurisé. De plus, jusqu’au 31 octobre inclus, profitez d’offres exclusives et faites des économies », continue le courriel.

Trois promotions sont mises en avant. La première concerne Freenow, un service qui permet de commander un VTC et de louer des véhicules d’autopartage, des scooters, des trottinettes et des vélos électriques. Il y a 40% de réduction sur 3 trajets achetés dans l’application de Freenow, avec le code APPLEPAY40.

Chez Sephora, enseigne spécialisée dans les parfums et produits cosmétiques, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction dès 69€ d’achats dans l’application, avec le code APPLEPAY25. Et chez TheFork, qui permet de réserver une table dans un restaurant, vous avez 20% de réduction sur la carte cadeau TheFork avec Apple Pay.

Les promotions avec Apple Pay ne sont pas courantes en France, là où elles sont un peu plus fréquentes aux États-Unis. Apple doit nouer des partenariats avec les marques pour être en mesure de proposer les réductions, et il est possible que cela coince avec certaines d’entre elles.