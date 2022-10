En plus de proposer iOS 16.1 sur iPhone, iPadOS 16.1 sur iPad, macOS Ventura sur Mac et watchOS 9.1 sur Apple Watch, Apple rend disponible la version finale de tvOS 16.1 sur l’Apple TV. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate.

Siri a une interface plus compacte qui permet aux utilisateurs de visualiser rapidement les résultats en un coup d’œil dans le coin inférieur droit, sans interrompre l’action à l’écran.

Il y a également d’autres nouveautés récemment annoncées par Apple. Siri sur l’Apple TV a été repensé et se veut maintenant capable de reconnaître la voix des différents utilisateurs pour leur donner plus rapidement accès à leurs films, séries, musiques, jeux et applications, et leur permettre de reprendre la lecture d’un contenu où ils l’avaient arrêtée. En demandant « Qu’est-ce que je peux regarder ? » sur la télécommande Siri, les utilisateurs peuvent recevoir des recommandations personnalisées.

D’autre part, les utilisateurs qui portent des AirPods pourront dire « Dis Siri » pour effectuer une recherche et contrôler leur Apple TV en mode mains libres. Il n’est pour l’instant pas clair si tout cela est disponible aujourd’hui avec tvOS 16.1 ou s’il faudra attendre une autre mise à jour pour tout avoir.

Pour mettre à jour votre Apple TV vers tvOS 16.1, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.