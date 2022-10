Apple a annoncé des nouveautés à venir avec tvOS 16 et Siri, en plus de présenter la nouvelle Apple TV 4K avec la puce A15 et le support du HDR10+. Certaines nouveautés seront disponibles avec tvOS 16.1 (qui arrivera la semaine prochaine) et d’autres pourraient débarquer plus tard avec tvOS 16.2.

Siri sur l’Apple TV a été repensé et se veut maintenant capable de reconnaître la voix des différents utilisateurs pour leur donner plus rapidement accès à leurs films, séries, musiques, jeux et applications, et leur permettre de reprendre la lecture d’un contenu où ils l’avaient arrêtée. En demandant « Qu’est-ce que je peux regarder ? » sur la télécommande Siri, les utilisateurs peuvent recevoir des recommandations personnalisées.

D’autre part, les utilisateurs qui portent des AirPods pourront dire « Dis Siri » pour effectuer une recherche et contrôler leur Apple TV en mode mains libres.

Aussi, Siri aura une interface plus compacte qui permet aux utilisateurs de visualiser rapidement les résultats en un coup d’œil dans le coin inférieur droit, sans interrompre l’action à l’écran. Enfin, la prise en charge de Siri a été étendue au Chili, à la Finlande et à l’Afrique du Sud, et la fonctionnalité sera proposée au Danemark, au Luxembourg et à Singapour avant la fin de l’année, faisant passer à 30 le nombre de pays et de zones géographiques bénéficiant de Siri sur l’Apple TV.