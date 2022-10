Apple propose aujourd’hui la version finale de macOS Ventura en tant que mise à jour pour tous les Mac compatibles. La société a présenté son nouveau système d’exploitation en juin et a proposé plusieurs bêtas depuis le même mois. Voilà désormais la version pour tout le monde, c’est l’occasion de découvrir les nouveautés.

Les Mac compatibles avec macOS Ventura

iMac 2017 et plus récents

iMac Pro 2017

MacBook Air 2018 et plus récents

MacBook Pro 2017 et plus récents

Mac Pro 2019 et plus récents

Mac mini 2018 et plus récents

MacBook 2017 et plus récents

Mac Studio 2022 et plus récents

Comment installer la mise à jour

Il suffit d’ouvrir Préférences Système puis de se rendre dans la section Mise à jour de logiciels. Le nouveau système d’exploitation va apparaître, vous pourrez initier le téléchargement. Vous pouvez également passer par le Mac App Store si vous le souhaitez.

Les nouveautés de macOS Ventura

— Stage Manager fait ses débuts sur Mac (et iPad avec iPadOS 16). Stage Manager organise automatiquement vos applications et fenêtres en une seule et même vue sur n’importe quel Mac pour vous aider à vous concentrer et vous permettre de passer facilement d’une tâche à l’autre. Basculez d’une application ou d’une fenêtre à l’autre d’un simple clic. Ou cliquez n’importe où sur votre bureau pour revenir rapidement à un fichier ou un dossier. Aussi, formez des groupes d’applications pour des tâches ou projets spécifiques. Et déplacez-les, redimensionnez-les ou superposez-les pour trouver l’organisation qui vous convient.

— Handoff arrive sur FaceTime. Basculez un appel FaceTime d’un appareil à un autre en un seul clic. Ainsi, vous pouvez à tout moment rejoindre la conversation sur l’appareil qui vous convient le mieux.

— L’application Messages permet désormais de marquer un message comme non-lu. Il est également possible d’annuler l’envoi d’un message et on retrouve le support de SharePlay.

— Votre iPhone devient votre webcam grâce à la fonction Continuité sur l’appareil photo. Approchez simplement votre iPhone de votre Mac pour confi­gurer la caméra. Vous n’avez aucun fil à brancher. Vous pouvez aussi utiliser certains éléments, comme Cadre centré. Ainsi, vous restez toujours au milieu de l’écran pendant vos appels, même quand vous vous déplacez. L’effet Éclairage de studio est également disponible pour illuminer votre visage et assombrir le reste de façon artistique. Et vous pouvez profiter du mode Portrait.

Autre fonctionnalité, le mode Desk View. Filmez votre visage et votre bureau en même temps grâce à Desk View, qui simule une vue en plongée verticale.

— L’application Mail s’améliore avec des recherches plus précises, offrant de meilleurs résultats plus complets. Et des suggestions s’affichent avant même que vous commenciez votre saisie. Par ailleurs, vous pouvez annuler ou programmer l’envoi d’un e-mail. Et recevez des rappels pour répondre ou revenir à un message plus tard. Vous pouvez aussi insérer des liens enrichis qui permettent de visua­liser plus d’informations d’un simple coup d’œil.

— Les applications Météo et Horloge font leurs débuts sur Mac avec macOS Ventura. À l’instar des versions sur iOS et iPadOS, vous pouvez retrouver les conditions météorologiques dans la première et configurer des alarmes/minuteurs/chronomètres dans la seconde.

— Les Préférences Système évoluent et se nomment désormais Réglages Système. Il y a également un changement visuel puisque cela ressemble à l’application Réglages sur iPad.

— Spotlight s’améliore à son tour. Trouvez des images dans les applications Photos, Messages, Notes, dans le Finder ou sur Internet, directement dans Spotlight. Et utilisez la fonction Texte en direct pour trouver une image en fonction du texte qu’elle contient. D’autre part, les résultats des recherches sont plus détaillés et regroupent toutes les informations sur les contacts, albums de musique, artistes, films, séries, célébrités, sports ou entreprises. Et lorsque vous sélectionnez un fichier, il suffit d’appuyer sur la barre d’espace pour afficher un large aperçu que vous pouvez parcourir. Aussi, vous pouvez désormais utiliser Spotlight pour pro­gram­mer rapidement une alarme, lancer un mode de concentration, identifier un morceau avec Shazam, exécuter un raccourci et bien plus.

— Safari supporte désormais les groupes d’onglets partagés. Partagez des onglets et des signets, envoyez des messages ou passez un appel FaceTime directement depuis Safari. De plus, Apple travaille sur les clés d’identifications (Passkeys), une méthode d’identification chiffrée de bout en bout qui vous protège du phishing et des fuites de données. Elles sont plus sûres que toutes les méthodes habituelles d’authenti­fication à deux facteurs. Et elles fonctionnent aussi sur les appareils d’autres marques qu’Apple.

— macOS Ventura ajoute le support de Metal 3. MetalFX Upscaling permet de créer des scènes complexes avec des fréquences d’images supérieures pour un rendu hyper-réactif et de meilleurs graphismes. Et la nouvelle API de Metal 3 permet un téléchargement rapide des ressources pour charger les jeux en un temps record.

Voici les principales nouveautés de macOS Ventura. Le site d’Apple permet d’avoir d’autres détails.