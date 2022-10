Apple rend disponible au téléchargement Safari 16.1 sur macOS Ventura, Monterey et Big Sur avec deux nouveautés à retenir, à savoir les clés d’identification (passkeys) et les notifications des sites Internet. Il y a également le nouveau navigateur sur iOS 16.1 et iPadOS 16.1.

Les nouveautés de Safari 16.1

Avec les clés d’identification (passkeys), vous disposez d’une nouvelle méthode d’identification chiffrée de bout en bout qui vous protège du phishing et des fuites de données. Elles sont plus sûres que toutes les méthodes habituelles d’authentification à deux facteurs. Et elles fonctionnent aussi sur les appareils d’autres marques qu’Apple. Ces clés d’identification sont conçues pour remplacer les mots de passe, et des sites comme PayPal supportent déjà ce système. Dans le cas de PayPal, cela concerne pour le moment les États-Unis, il faudra attendre 2023 pour l’international.

Safari 16.1 est également l’occasion d’avoir le support des notifications push par les sites. Ainsi, les sites et les applications Web peuvent envoyer des notifications en utilisant les mêmes normes que les autres navigateurs. Les notifications peuvent être envoyées même lorsque Safari n’est pas en cours d’exécution, le tout avec une gestion depuis le centre de notifications. Ce système qui a déjà été mis en œuvre pour une application Web ou un site fonctionnera automatiquement dans Safari. Il utilise le même service de notification push que le push natif sur les appareils Apple.

Parmi les autres nouveautés, il y a le support de la nouvelle fonctionnalité de survol avec l’Apple Pencil sur les iPad Pro M2. D’autre part, de nouvelles tailles de fenêtres d’affichage sont proposées sur iPadOS pour la prise en charge de Stage Manager, des améliorations en matière de capture d’écran sont disponibles et plus encore.

Sur iPhone et iPad, il suffit d’installer iOS 16.1 ou iPadOS 16.1 depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour avoir la nouvelle version de Safari. Sur Mac, il faut se rendre dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels.