Certes, Apple propose aujourd’hui la version finale de macOS Ventura sur Mac, mais ce n’est pas la seule disponible au téléchargement. En effet, le fabricant propose également les mises à jour macOS 12.6.1 et macOS 11.7.1 pour ceux qui restent sur macOS Monterey ou Big Sur.

Comme on peut s’en douter, macOS Ventura a le droit à de nombreuses nouveautés sachant qu’il s’agit d’une mise à jour « majeure » (la liste des changements est à retrouver sur cet article dédié). À l’inverse, macOS 12.6.1 et macOS 11.7.1 sont des mises à jour de maintenance par macOS Monterey et Big Sur. « Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs », indique simplement Apple. Malgré tout, la mise à jour pèse 1,51 Go.

Pour télécharger les nouvelles versions, ouvrez Préférences Système puis rendez-vous dans la section Mise à jour de logiciels. Si vous avez actuellement macOS Monterey, vous verrez un message vous invitant à installer macOS Ventura. Il vous suffit de cliquer sur « En savoir plus » sous « Une autre mise à jour est disponible » pour être en mesure de récupérer macOS 12.6.1. Le scénario est normalement similaire si vous avez macOS Big Sur et ne voulez (ou pouvez) pas mettre à jour vers macOS Monterey ou Ventura.