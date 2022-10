Apple partage des détails concernant la compagnie aérienne américaine United Airlines, avec ses 85 000 employés qui utilisent des iPhone et iPad pour le travail. Cet usage a permis de gagner du temps.

Voici ce qu’Apple indique :

United Airlines relie des millions de personnes aux lieux et aux moments qui comptent le plus. La compagnie reconnaît que ses employés sont la clé de la réussite de ces connexions. Grâce à l’iPhone et à l’iPad, les 85 000 employés d’United sont totalement mobiles et ont les moyens d’être plus efficaces, ce qui simplifie les tâches, facilite la communication et rend les vols plus agréables pour les clients.

Les employés d’United participent à l’idéation et au développement d’applications personnalisées pour l’iPad et l’iPhone, démontrant ainsi la conviction d’United que l’inclusion favorise l’innovation. Cela a permis aux employés de trouver de nouvelles solutions pour améliorer les voyages et mettre le service à la clientèle au premier plan.