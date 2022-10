Apple prévient : les revenus tirés par les Mac pour le dernier trimestre de 2022 vont connaître une « baisse substantielle ». Cette période, que nous vivons actuellement, correspond au premier trimestre de l’année fiscale 2023 d’Apple.

Attention aux ventes des Mac

C’est Lucas Maestri, le directeur financier d’Apple, qui a annoncé la nouvelle à la suite de la publication des résultats financiers du groupe. Il a déclaré :

En ce qui concerne Mac, en plus des vents contraires croissants liés aux taux de change, nous avons une comparaison très difficile par rapport à l’année dernière, qui avait bénéficié du lancement et du remplissage des canaux associés à notre MacBook Pro au nouveau design avec la puce M1. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires du secteur Mac connaisse une baisse substantielle d’une année sur l’autre au cours du trimestre de décembre. En ce qui concerne les services, nous nous attendons à une croissance mais à être touchés par l’environnement macroéconomique qui affecte de plus en plus les devises, la publicité numérique et les jeux. Nous nous attendons à ce que la marge brute se situe entre 42,5% et 43,5%.

En octobre 2021, Apple a lancé les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M1 Pro et M1 Max. Il s’agissait d’un lancement « majeur » à cause du nouveau design et du passage des processeurs Intel aux puces Apple sur les modèles de 14 et 16 pouces. Il n’y a pas eu de scénario équivalent en 2022. Des rumeurs évoquent un possible lancement des modèles avec les puces M2 Pro et M2 Max en novembre, mais les Mac portables ne devraient pas changer visuellement parlant.

Concernant le trimestre qui vient de se boucler, Apple a annoncé avoir eu un chiffre d’affaires de 9,178 milliards de dollars pour les Mac, soit une hausse notable de 25,39% par rapport à l’année précédente. Cela s’explique en partie par les ventes du MacBook Air M2.