Spotify se tourne vers le gendarme britannique de la concurrence (CMA) et réclame qu’une enquête soit ouverte au sujet d’Apple. Le service de streaming voulait proposer son service de livres audio sur son application iOS, mais Apple a bloqué les mises à jour à cause du paiement.

Spotify veut une enquête sur Apple

Récemment, Apple a affirmé que Spotify tentait de contourner les règles de l’App Store et que la mise à jour concernant les livres audio n’était pas conforme aux directives qui régissent la manière dont les applications peuvent communiquer avec les utilisateurs sur les options d’achat en dehors de l’App Store. L’idée du service était que les utilisateurs reçoivent un e-mail les renvoyant vers son site pour ensuite acheter un livre audio et l’écouter dans l’application iOS, évitant ainsi la commission de 30% d’Apple.

Apple a indiqué à Spotify qu’il pouvait envoyer des e-mails à ses clients concernant des achats en ligne, mais la plateforme n’est pas en mesure de proposer un bouton dans l’application pour demander des e-mails.

Aujourd’hui, The Telegraph rapporte que Spotify a récemment rencontré le gendarme britannique de la concurrence pour faire part de ses préoccupations après le rejet de la mise à jour par Apple, et ce à plusieurs reprises. Spotify a demandé à la CMA d’accélérer son enquête sur le fabricant d’iPhone. La CMA enquête actuellement sur la commission de l’App Store. De plus, Apple a son propre service de livres audio, qui est en concurrence avec Spotify.

« L’application Spotify a été rejetée parce qu’elle ne respectait pas les directives relatives à l’inclusion de communications explicites dans l’application pour inciter les utilisateurs à effectuer des achats numériques en dehors de l’application », a déclaré le service. Du côté du régulateur britannique, on indique : « les plaintes selon lesquelles Apple utilise sa position sur le marché pour fixer des conditions inéquitables ou susceptibles de restreindre la concurrence et le choix, ce qui peut entraîner des pertes pour les clients lors de l’achat et de l’utilisation d’applications, méritent un examen attentif. Notre enquête sur Apple est en cours ».