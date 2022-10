Apple a commencé à vendre des MacBook Air reconditionnés avec la puce M2. Pour rappel, Apple propose cet ordinateur portable depuis le mois de juillet, voilà maintenant les premiers modèles reconditionnés.

Pour le moment, il y a deux variantes du MacBook Air M2 reconditionné. La première est le modèle de base. Il comprend la puce M2 avec 8 cœurs pour le processeur (CPU) et 8 cœurs pour la partie graphique (GPU), 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Le prix du modèle reconditionné est de 1 079$, là où le modèle neuf coûte 1 199$ (1 499€ en Europe). La remise est donc de 10% (120$).

On retrouve ensuite le Mac portable avec le GPU à 10 cœurs et 512 Go d’espace de stockage. Le modèle neuf coûte 1 499$ (1 849€ en Europe), là où le modèle reconditionné est proposé à 1 349$. La remise est également de 10% ici (150$).

La boîte comprend le MacBook Air M2 reconditionné, un adaptateur secteur USB‑C 30 W pour le modèle avec 8 cœurs de GPU ou 35 W pour le modèle avec 10 cœurs de GPU, et un câble de charge USB‑C/MagSafe 3 (2 mètres). Apple rappelle au passage des éléments en lien avec ses produits reconditionnés :