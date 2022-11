Apple a trouvé un accord avec Simon Lancaster, à savoir son employé accusé d’avoir volé des informations secrètes sur les produits de l’entreprise puis partagé les détails avec un journaliste.

Apple a intenté un procès à l’ex-employé en mars 2021 après avoir découvert qu’il avait divulgué des informations sensibles sur la société à un journaliste spécialisé dans la technologie, qui a utilisé ces données pour publier des articles. Simon Lancaster a travaillé chez Apple pendant plus de dix ans et, au moment où il a volé des informations, il occupait un poste de responsable des matériaux avancés et d’architecte de conception de produits.

Il avait accès à des informations secrètes car il était chargé d’évaluer les matériaux et de prototyper des innovations pour les futurs appareils. Apple a déclaré qu’il avait utilisé son ancienneté pour assister à des réunions internes et accéder à des documents qui n’entraient pas dans le cadre de ses responsabilités professionnelles. Il communiquait ensuite les informations au journaliste et demandait en retour à ce que le journaliste écrive des articles positifs sur une start-up dans laquelle il avait investi.

L’employé a commencé à divulguer des détails à son contact à la fin 2018. Avant de quitter Apple, il a téléchargé un nombre important de documents confidentiels de la société qui comprenaient des détails sur des produits Apple non commercialisés, y compris un appareil qu’Apple a appelé Projet X.

Cette semaine, Apple et Simon Lancaster ont accepté de régler cette affaire sans passer par la justice. L’ex-employé va payer une somme non divulguée à Apple et il lui est interdit de divulguer, communiquer, transférer, discuter ou utiliser toute information confidentielle, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable d’Apple.