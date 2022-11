Il se trouve que de plus en plus de personnes achètent les iPhone qui ont davantage de stockage. Le modèle de base ne suffit plus pour de nombreux clients qui veulent avoir toujours plus de données, notamment des photos et vidéos.

Une étude du cabinet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) révèle que 60% des acheteurs d’iPhone 13 Pro aux États-Unis en 2021 ont acheté le modèle avec 128 Go de stockage, là où le modèle de base comprenait 64 Go. Cette année, 50% des acheteurs des différents modèles d’iPhone 14 ont choisi le modèle avec 256 Go de stockage, là où celui de base propose 128 Go. « Une majorité de clients ont payé un supplément pour des téléphones à plus grande capacité de stockage », indique CIRP. Pour rappel, le stockage maximum sur les derniers iPhone est de 1 To.

La même étude évoque également les données concernant les ventes entre la fin septembre et début octobre, soit trois semaines au total. Les différents iPhone 14 ont représenté 21% des ventes d’iPhone. L’iPhone 14 Plus n’est pas présent ici sachant qu’il n’était pas disponible à l’achat au moment de l’analyse. À la même période l’année dernière, les différents iPhone 13 avaient représenté 16% des ventes.

Concernant cette année, l’iPhone 13 a représenté 15% des ventes à lui tout seul. Par contre, l’iPhone 13 mini a du mal avec seulement 4% des ventes. L’iPhone 12 mini a fait pire avec 1%. Dans le même temps, l’iPhone 11 a une part de 9% au niveau des ventes. Il se veut plus populaire que l’iPhone SE 3 (7%).