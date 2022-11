Apple fait l’objet d’un recours collectif au sujet de la collecte de données d’utilisateurs, même s’ils ont refusé le suivi au moment de configurer l’iPhone lors du premier allumage.

Une collecte de données par Apple

Dans une action en justice intentée par Elliot Libman, un habitant de New York et propriétaire d’un iPhone 13, Apple est accusé d’avoir donné des assurances totalement fausses selon lesquelles les utilisateurs ont le contrôle des informations qu’ils partagent lorsqu’ils utilisent ses applications installées par défaut sur iPhone.

Le recours collectif affirme que les options des iPhone et iPad d’Apple permettant de désactiver le partage des données d’analyse des appareils et de désactiver des paramètres tels que « Autoriser les applications à demander un suivi » n’empêchent pas Apple de continuer à collecter des données relatives à la navigation et à l’activité des utilisateurs à des fins de monétisation.

La plainte cite un récent article de Gizmodo qui s’est penché sur le travail des chercheurs en sécurité de la société de logiciels Mysk. Au début du mois, les chercheurs Tommy Mysk et Talal Haj Bakry ont affirmé avoir trouvé des preuves que les paramètres de contrôle analytique et d’anti-pistage n’ont pas d’effet évident sur la collecte de données par Apple dans les applications par défaut.

L’App Store mis en avant

Par exemple, l’App Store recueille en permanence une multitude de données d’utilisation en temps réel, y compris les consultations de l’utilisateur, les applications recherchées, les publicités visualisées et la durée de consultation d’une application mise en avant. Outre ces données, Apple est également en mesure de recueillir des informations classiques, notamment les numéros d’identification, le modèle de l’appareil, la résolution de l’écran, les langues de clavier installées et le type de connexion Internet.

Dans un autre exemple, les chercheurs ont déclaré que l’application Bourse envoyait à Apple la liste des actions surveillées, des actions consultées ou recherchées par l’utilisateur (y compris les horodatages), ainsi qu’un enregistrement des articles d’actualité consultés dans l’application. Ces informations seraient envoyées à une adresse Web via une transmission distincte de la communication iCloud nécessaire pour synchroniser les données de l’utilisateur entre les appareils.

Ces recherches ont été réalisées avec un iPhone jailbreaké sous iOS 14.6. Un trafic de données similaire a été repéré sous iOS 16, mais il est difficile de savoir exactement quelles sont les données en question sachant qu’il n’y a pas de jailbreak public pour iOS 16 et les informations sont chiffrées.