Tim Cook a accordé une interview à CBS Morning et il a notamment été question des embauches à Apple. Le dirigeant a confirmé ce que les rumeurs ont annoncé, à savoir qu’il y avait un ralentissement.

« Ce que nous faisons en conséquence d’être dans cette période, c’est que nous sommes très délibérés sur nos embauches », a déclaré Tim Cook au siège d’Apple à Cupertino. « Cela signifie que nous continuons à embaucher, mais que nous n’embauchons pas partout dans l’entreprise ». Il ajoute : « nous croyons fermement à l’investissement à long terme. Et nous ne pensons pas que l’on puisse économiser pour atteindre la prospérité. Nous pensons qu’il faut investir pour y parvenir ».

Tim Cook a également évoqué la politique de retour au bureau d’Apple. Les employés sont désormais tenus d’être présents au bureau trois jours par semaine, un changement qui est entré en vigueur en septembre. « Nous fabriquons des produits et vous devez tenir le produit. Vous collaborez les uns avec les autres parce que nous croyons que 1 + 1 = 3 », a-t-il déclaré. « Il faut donc rencontrer des gens par un heureux hasard, échanger des idées et se soucier suffisamment de faire avancer son idée par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre, car on sait que cela la rendra plus importante ».

Il conclut sur le sujet en notant que les employés n’ont pas à être en présentiel du lundi au vendredi. « Si vous étiez ici un vendredi, ce serait une ville fantôme », a-t-il souligné.

L’interview complète de Tim Cook par CBS News sera diffusée demain et il y aura notamment une mise en avant de fonctionnalités des iPhone 14.