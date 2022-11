L’Apple TV 4K (2022), disponible depuis peu à l’achat, embarque la puce A15, à savoir la même que l’on retrouve dans les iPhone 13 et dans les iPhone 14 non-Pro. La puissance n’est donc pas un problème. Mais il y a tout de même une différence. En effet, FlatpanelsHD a découvert que la partie processeur (CPU) de la puce A15 de la nouvelle Apple TV 4K dispose en réalité de cinq cœurs activés et non six.

Aussi, il existe une différence au niveau de la puce graphique. Les quatre iPhone 13 avaient la puce A15, mais le modèle standard et le mini avaient une partie graphique (GPU) avec quatre cœurs, là où les modèles Pro avaient le droit à cinq cœurs. Ici, la nouvelle Apple TV 4K semble avoir la variante avec quatre cœurs pour le GPU.

Malgré l’absence de cœurs, FlatpanelsHD a révélé que la puce s’en sortait bien à l’usage et qu’il y a un gain de performance de l’ordre de 40% par rapport à l’ancien boitier multimédia d’Apple.

Le site a également fait une comparaison avec les PlayStation de Sony et Xbox de Microsoft. Il en ressort que l’Apple TV 4K (2022) s’approche d’une Xbox One et devrait donc — en théorie — ne pas avoir trop de problèmes pour faire tourner les jeux s’ils étaient portés. Même son de cloche pour les jeux pour PlayStation 4.