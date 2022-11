Un bug existe au niveau de tvOS 16.1 et de l’Apple TV 4K (2022), avec le modèle disposant de 128 Go qui peut seulement exploiter la moitié. En effet, tvOS 16.1 l’identifie comme un boîtier ayant seulement 64 Go d’espace de stockage.

Le problème est qu’avec ce bug, tvOS 16.1 vient mettre en place une limite de stockage virtuelle sur l’Apple TV 4K (2022) avec 128 Go. Ainsi, dès que l’utilisateur a atteint les 64 Go avec l’installation d’applications et d’autres données, un message s’affiche : « L’application ne peut pas être installée car il n’y a pas assez d’espace. Supprimez une ou plusieurs applications ou gérez votre espace de stockage dans Réglages », indique le système.

Selon FlatpanelsHD, ce bug est toujours d’actualité avec la bêta de tvOS 16.2 qui est actuellement disponible auprès des développeurs et testeurs publics. Il faut maintenant espérer qu’Apple corrigera le tir d’ici la version finale, qui devrait arriver en décembre aux côtés d’iOS 16.2 sur iPhone.

En attendant un correctif, les utilisateurs touchés par le bug qui utilisent une Apple TV avec 128 Go de stockage peuvent essayer de mettre en file d’attente un nombre suffisant de téléchargements jusqu’à ce que leur boîtier multimédia dépasse la limite artificielle de 64 Go. Ce n’est pas une solution idéale, mais il n’y a malheureusement pas d’autres options.