Il y a du retard pour l’outil de jailbreak Cheyote qui concerne iOS 15, puisque CoolStar annonce qu’il n’arrivera finalement pas en 2022. À la fin août, il avait annoncé une arrivée sous quatre semaines. Et comme nous pouvons le voir, il n’y a rien eu.

C’est sur Discord que CoolStar a annoncé le délai pour l’outil de jailbreak Cheyote. « Ne vous attendez à rien pour 2022. La seule chose que je confirme est que j’ai l’intention d’avoir un jailbreak démo pour iOS 15 d’ici avril 2023, mais je ne confirme aucune date de sortie ». Il ajoute ensuite que la sortie sous quatre semaines évoquée à la fin août était possible « si je laissais tomber tout le reste et que je ne travaillais que sur ce projet », alors « ce serait prêt dans un mois ».

Par conséquent, il n’y a aucune nouvelle date de sortie précise pour Cheyote. Certes, CoolStar évoque avril 2023, mais il est bon de noter que ce sera pour une démo et non l’outil au complet.

Ce n’est évidemment pas ce que beaucoup de personnes dans la communauté du jailbreak voulaient entendre, surtout avec tout le teasing que l’équipe Odyssey (dont CoolStar) a fait au cours des derniers mois pour son outil. Nombreux sont ceux qui sont restés sur un iPhone ou un iPad avec une version compatible d’iOS en attendant cette sortie, pour finalement avoir l’impression d’avoir été oubliés.

Il existe techniquement des jailbreaks pour iOS 15, dont les outils Palera1n et Fugu15, avec un support jusqu’à iOS 15.4.1. Mais ces outils sont destinés aux développeurs et non au grand public.