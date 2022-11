CBS a publié son interview avec Tim Cook, après avoir proposé un extrait en début de semaine concernant les embauches. Le patron d’Apple évoque les appels d’urgence par satellite qui sont disponibles avec les iPhone 14, l’importance de la vie privée et le sort de l’application Twitter sur l’App Store.

Tim Cook vante les appels par satellite

Les appels d’urgence par satellite sont disponibles depuis cette semaine sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro, d’abord aux États-Unis et au Canada. Ils arriveront en France le mois prochain. L’idée est de pouvoir contacter les secours lorsque vous n’avez ni réseau cellulaire ni connexion Wi-Fi. Votre iPhone peut ainsi passer par un satellite pour faire le lien avec les secours et transmettre des informations comme votre géolocalisation et votre problème.

Voici ce que Tim Cook a déclaré à ce sujet :

Je suis un randonneur et je me rends souvent dans des endroits où il n’y a pas de réseau, et vous ne voulez pas non plus qu’il y ait des antennes-relais dehors. Mais maintenant, avoir la possibilité de prendre contact en cas d’urgence est énorme. Vous savez, si vous allez dans les parcs nationaux, ils sont en grande partie non couverts par le service cellulaire, et donc cela arrive aux gens tout le temps, et c’est tellement génial de pouvoir parler à un satellite à des milliers de kilomètres de distance voyageant à plus de 24 000 km/h.

Confidentialité, Twitter et avenir

Sur le thème de la confidentialité, le patron d’Apple a réitéré que c’est un droit fondamental, soulignant que l’entreprise ne croit pas en « l’aspiration des [données d’utilisateurs] dans le cloud pour prendre des décisions à partir d’elles ». Tim Cook a ajouté : « nous croyons qu’il faut obtenir le strict minimum d’informations dont nous avons besoin pour fournir un service à quelqu’un ».

Il y a aussi le cas de l’application de Twitter. Va-t-elle rester sur l’App Store maintenant qu’Elon Musk est le propriétaire et qu’il y a du laisser-aller à certains niveaux ? « Ils disent qu’ils vont continuer à modérer, et je compte sur eux pour le faire parce que je ne pense pas que quelqu’un veuille vraiment des discours de haine sur leur plateforme », a indiqué Tim Cook.

Enfin, le dirigeant a été questionné sur son avenir à Apple et il se veut vague. « C’est le privilège d’une vie d’être ici », dit-il. « Je peux travailler avec des gens avec qui j’aime vraiment travailler et passer du temps avec eux. Et donc, il y a beaucoup de joie dans ma vie grâce à Apple. Et c’est vraiment difficile d’envisager la vie sans Apple ».