L‘Europe est donc le nouveau talon d’Achille d’Apple. Si le californien affiche des ventes records aux Etats-Unis et en Chine, il n’en va pas de même en Europe où les ventes d’iPhone ont chuté de 12% sur le troisième trimestre 2022. Counterpoint Research note que le marché européen du smartphone accuse un gros coup de mou, les ventes globales de mobiles dans l’UE diminuant de 16% sur la période ! Un seul des gros fabricants tire son épingle du jeu, et ce fabricant c’est Xiaomi. A la peine sur le marché chinois, Xiaomi se rattrape en Inde et en Europe donc, principalement grâce à une large gamme de mobiles aux tarifs encore « accessibles ». Samsung reste en tête du marché européen, mais les ventes du numéro un mondial chutent de 20% sur la période, à 13,5 millions d’unités. Derrière, on retrouve donc Xiaomi avec 9,1 millions de ventes (+4%), suivi par Apple et ses 8,5 millions d’iPhone (-12%)

Counterpoint Research note aussi que Xiaomi a bien été aidé ce trimestre par le fait qu’Apple et Samsung ont déserté le marché russe, ce qui n’est pas le cas du fabricant chinois. Enfin, la société d’analyse des marchés estime qu’Apple devrait reprendre des couleurs sur le Q4 avec un plein trimestre de ventes pour les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro.