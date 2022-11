Tim Cook, le patron d’Apple, a participé à l’édition 2022 du gala FIRST Inspire pour notamment parler de l’éducation et de l’enseignement du STEM, c’est-à-dire la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Il a réalisé une interview avec le YouTubeur Brian Tong lors de cet événement.

À la question de savoir comment l’éducation avait guidé Tim Cook dans sa carrière, le patron d’Apple a répondu qu’il était un produit du système scolaire public. Il considère que son éducation est à la base de tout ce qu’il a pu faire, y compris diriger Apple. Il a exprimé sa gratitude envers ses parents et ses enseignants qui ont mis l’accent sur l’importance de l’éducation. Il considère l’éducation comme « le grand égalisateur des gens », c’est ce qui « donne à chacun une chance égale ».

Une autre question a été de savoir quelles ont été les leçons de vie qui l’ont marqué. Tim Cook a fait un lien avec Steve Jobs, qui lui a appris que « la joie est dans le voyage ». Et d’ajouter : « Vous savez, j’ai toujours eu l’habitude de penser à la prochaine chose, et de repousser le bonheur jusqu’à ce que la prochaine chose se produise. Et bien sûr, la prochaine chose ne se produit jamais. Mais il m’a appris que la joie est dans le voyage ».

Pour ce qui est du gala, « FIRST crée un espace où la technologie et la créativité se croisent, et démontre à quel point il est puissant de réunir ces composantes », a déclaré Tim Cook. « Vous faites cela pour les étudiants dans cette salle, et pour des centaines de milliers dans le monde entier. Et nous sommes tous ici ce soir parce que nous reconnaissons l’importance de ce travail ».