Il va falloir faire vite, très vite même si vous voulez à tout prix obtenir un iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max pour Noël. Le patron de Best Buy, importante enseigne américaine, confirme des difficultés au niveau du stock.

C’est maintenant pour l’iPhone 14 Pro

« L’un des endroits où nous constatons une certaine pression (sur les stocks) est celui des iPhone iconiques haut de gamme », a déclaré Corie Barry, le patron de Best Buy, lors d’un appel avec certains médias, dont Reuters.

Sa déclaration n’est en soi pas surprenante, sachant qu’Apple a déjà pris la parole sur le sujet. Au début du mois, le fabricant a annoncé que le stock des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max va être compliqué avant et pendant Noël à cause des restrictions en place à l’usine de production de Foxconn à Zhengzhou en Chine. Voici ce que la société a déclaré :

Les restrictions du Covid-19 ont eu un impact temporaire sur le principal site d’assemblage de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max situé à Zhengzhou en Chine. L’usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie du Covid-19, nous donnons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement. Nous continuons de constater une forte demande pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons maintenant des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu, et les clients devront attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur pour revenir à des niveaux de production normaux tout en garantissant la santé et la sécurité de chaque travailleur.

Par ailleurs, Apple a récemment publié les dates butoirs pour commander un produit et espérer l’avoir à temps pour Noël. C’était jusqu’au 17 novembre pour les deux iPhone 14 Pro. Un modèle commandé aujourd’hui sera livré le 29 décembre. Une alternative est de se tourner vers les revendeurs comme la Fnac, Darty, Amazon et Cdiscount qui annoncent du stock pour les prochains jours.