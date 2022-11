Apple et Epic Systems ont noué un partenariat en ce qui concerne la gestion des dossiers médicaux sur macOS avec une application dédiée. Celle-ci n’est toutefois pas encore disponible au téléchargement.

Selon Axios, Apple voulait qu’Epic Systems (à ne pas confondre avec Epic Games, le créateur de Fornite qui est en conflit avec le fabricant d’iPhone) développe une application native pour macOS. Mais le groupe a finalement décidé de proposer une application « qui est plus facile à exécuter sur les appareils Apple », sans que l’on sache exactement quels sont les détails à ce sujet.

Epic Systems est le plus grand fournisseur de dossiers médicaux électroniques aux États-Unis, avec environ la moitié des dossiers médicaux de la population stockés dans un système alimenté par le logiciel et la technologie d’Epic. L’absence d’applications pour Mac, iPhone et iPad développées de la part d’Epic a empêché Apple d’exploiter davantage le secteur des dossiers médicaux.

Ce partenariat est en tout cas intéressant quand on sait que les deux groupes n’ont pas toujours eu de bonnes relations. Apple a fait pression pour assouplir les exigences en matière de partage des dossiers médicaux, ce à quoi Epic s’est opposé fermement. Le groupe a fait valoir que les modifications des règles axées sur l’interopérabilité seront « trop lourdes pour notre système de santé et mettront en danger la vie privée des patients ».