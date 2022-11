Si l’on croit la chaine d’information locale Boston 25 News, Tim Cook et le SVP Retail Deirdre O’Brien auraient venu visite aux victimes du drame qui s’est déroulé il y a quelques jours dans l’Apple Store de Hingham à Boston. Le lundi 21 novembre, un véhicule est violemment rentré dans la grande façade vitrée du magasin, tuant une personne et faisant plusieurs blessés. Tim Cook‌ et Deirdre O’Brien se sont rendus vendredi dernier au South Shore Hospital afin de rendre visite aux personnes toujours hospitalisées (au moins 5 individus étaient dans un état grave au moment de l’intervention des secours).

« L’attention véritable et la gentillesse dont ont fait preuve Tim et son équipe lors de cette visite ont tellement contribué à remonter le moral des patients et de nos collègues », a précisé le communiqué d’Allen Smith, le président de l’hôpital. L’Apple Store d’Hingham est toujours fermé à l’heure actuelle, et Apple n’a pas encore précisé quand la boutique pourra de nouveau ouvrir ses portes. Le conducteur à l’origine du drame a été entendu par la justice et reste pour l’instant inculpé d’homicide involontaire.