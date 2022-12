Apple annonce que la validation des applications sur l’App Store continuera pendant la période de Noël. Les développeurs doivent toutefois s’attendre à ce que ce soit un peu moins rapide entre le 23 et le 27 décembre.

Voici ce que vient d’annoncer Apple aux développeurs d’applications iOS, macOS, watchOS et tvOS :

La saison la plus chargée sur l’App Store est presque arrivée ! Assurez-vous que vos applications et vos pages produits sont à jour et prêtes pour les prochaines fêtes. Cette année encore, nous sommes heureux de rester ouverts pendant toute la saison et nous sommes impatients d’accepter vos propositions. En moyenne, 90% des soumissions sont examinées en moins de 24 heures. Cependant, les examens peuvent prendre un peu plus de temps du 23 au 27 décembre.