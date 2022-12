Les appels d’urgence par satellite des iPhone 14 ont bien servi à un homme qui était coincé en Alaska. Le fait d’utiliser la nouvelle fonctionnalité lui a permis d’avoir de l’aide avec les secours à sa position exacte, alors qu’il ne captait pas le réseau de son opérateur.

Les troupes de l’État de l’Alaska ont reçu une alerte selon laquelle un homme voyageant en motoneige de Noorvik à Kotzebue en Alaska était bloqué. L’homme se trouvait dans un endroit froid et isolé, sans connexion, et il a activé la fonction d’appel d’urgence par satellite de son iPhone 14 pour alerter les autorités de sa situation difficile.

Le centre d’intervention d’urgence d’Apple a travaillé avec les équipes de recherche et de sauvetage locales, ainsi qu’avec le coordinateur de recherche et de sauvetage du Northwest Arctic Borough pour envoyer des chercheurs bénévoles directement aux coordonnées GPS qui ont été relayées à Apple à l’aide de la fonction d’urgence.

L’homme a pu être secouru avec succès, il n’était pas blessé. Aussi, il a eu de la chance, puisque la zone dans laquelle il se trouvait est éloignée et en marge des endroits où la connectivité par satellite est disponible. Apple indique que la connectivité par satellite peut ne pas fonctionner dans des endroits situés au-dessus de 62° de latitude, comme les régions septentrionales du Canada et de l’Alaska, et que Noorvik et Kotzebue sont proches de 69° de latitude.

Les appels d’urgence par satellite des iPhone 14 sont disponibles depuis peu aux États-Unis et au Canada. La fonctionnalité arrivera ce mois-ci en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande. L’usage est gratuit pendant deux ans. Apple n’a pas encore dévoilé le prix au-delà.