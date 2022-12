Il faudra visiblement attendre un peu plus longtemps avant de mettre la main sur le casque AR/VR d’Apple, puisque les premières livraisons seraient reportées au second semestre de 2023 selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Il était jusqu’à présent question d’une arrivée au deuxième trimestre.

Selon Kuo, le retard ne s’expliquerait pas à cause du casque AR/VR en lui-même, mais de la partie logicielle. En effet, Apple rencontrerait actuellement des difficultés avec xrOS, le système d’exploitation du produit, ce qui l’obligerait à décaler la sortie. Dans le même temps, l’analyste indique que les expéditions de composants pour le casque sont toujours susceptibles de commencer au cours du premier semestre 2023, preuve que le matériel est quasi-prêt.

Moins de 500 000 exemplaires du casque devraient être produits en 2023, là où les marchés s’attendaient jusqu’à présent à une fourchette entre 800 000 et 1,2 million. Cela reste faible dans l’ensemble et cela peut s’expliquer par le prix. En effet, de nombreuses rumeurs font savoir que le tarif sera de l’ordre de plusieurs milliers de dollars. Il serait question d’un prix autour de 2 000 et 3 000 dollars, ce qui est important par rapport à la concurrence. Aussi, le grand public va-t-il s’intéresser à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée pour une telle somme ? Cela semble compliqué en l’état.

Concernant la date de présentation, Kuo avait auparavant évoqué une possible annonce par Apple en janvier. Cela pourrait toujours être d’actualité, il est déjà arrivé que l’entreprise annonce des produits pour les sortir beaucoup plus tard (première Apple Watch et Mac Pro par exemple). Cela laisserait du temps aux développeurs pour tâter le terrain et créer des applications afin que tout soit prêt au lancement.