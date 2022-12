On dira que c’est de saison, mais tout de même. Les Vice President d’Apple (VP) ont la bougeotte depuis quelques mois. Envie de diversifier sa carrière, lassitude, meilleure offre salariale concurrente, les raisons de partir ne manquent pas, et Mark Gurman rappelle dans son billet de blog que depuis quelques temps les départs de hauts cadres se précipitent. Ainsi, on apprend que Laura Legros, l’ex-vice president of hardware engineering chez Apple, vient de prendre sa retraite, et ce n’est pas le seul départ en peu de temps puisque Evans Hankey, vice president of industrial design, Mary Demby, chief information officer, Jane Horvath, chief privacy officer, David Smoley, vice president of software engineering, John Stauffer, vice president of software engineering, Anna Matthiasson, vice president of online retail et Tony Blevins (Blevinator), vice president of procurement quittent aussi leurs fonctions.

Cela fait beaucoup, presque 10% en fait de l’ensemble des vice President du groupe, même si en général Apple a déjà des vues sur un remplaçant au moment de l’officilisation d’un départ. A cette fuite des cerveaux se rajoute une politique d’embauche beaucoup plus restrictive. Apple n’embaucherait plus en effet que des profils en relation avec les nouveaux produits/services en cours de préparation.