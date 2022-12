L’abonnement Twitter Blue, qui permet notamment d’avoir la certification de son compte, va coûter 11$/mois en souscrivant depuis l’application iPhone, là où le tarif sera de 7$/mois en passant par le site du réseau social, selon The Information. Cela s’explique par la commission d’Apple avec l’App Store.

Apple prend une commission de 15% ou 30% pour chaque transaction en lien avec l’App Store et donc les applications iOS. Les 15% s’appliquent pour les développeurs qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à un million de dollars. Pour ceux qui sont au-dessus de ce palier, le taux est de 30%. Twitter est naturellement au-dessus et est donc sujet à la commission de 30%.

En proposant un prix supérieur pour Twitter Blue sur iPhone, le réseau social d’Elon Musk compense la commission prise par Apple. Certaines applications ont une politique similaire, comme YouTube avec YouTube Premium qui est plus cher sur iOS (15,99€/mois) qu’ailleurs (11,99€/mois), exactement pour la même raison.

Ceux qui voudront payer moins cher pourront le faire en s’abonnant depuis le site de Twitter. Ainsi, Twitter Blue sera actif sur le compte, sans le besoin de verser 30% chaque mois à Apple puisque le paiement est réalisé en dehors de l’application.

Ce tarif plus important intervient après un court différend entre Twitter et Apple. La semaine dernière, Elon Musk a critiqué les frais de l’App Store et a affirmé que le fabricant avait menacé de retirer Twitter de l’App Store, mais il est revenu sur cette déclaration à la suite d’une réunion avec le patron d’Apple, Tim Cook.