Le FBI n’aime pas vraiment l’annonce d’Apple concernant le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud, les photos, les messages et plus encore. Apple a annoncé hier cette nouveauté, elle fera ses débuts aux États-Unis avec iOS 16.2 dans quelques jours et dans le reste du monde au début de 2023.

Le FBI n’aime pas le chiffrement de bout en bout

Dans une déclaration au Washington Post, le FBI dit être « profondément préoccupé par la menace que représentent le chiffrement de bout en bout et le chiffrement à accès unique » pour iCloud (et d’autres services). « Cela entrave notre capacité à protéger le peuple américain contre des actes criminels allant des cyberattaques et de la violence contre les enfants au trafic de drogue, au crime organisé et au terrorisme. À l’ère de la cybersécurité et des demandes de sécurité dès la conception », le FBI et ses partenaires chargés de l’application de la loi ont besoin « d’un accès légal par design», a poursuivi la police fédérale américaine.

EFF applaudit Apple

Ce chiffrement de bout en bout dérange donc certaines entités. À l’inverse, d’autres sont ravies de voir l’action d’Apple. C’est notamment le cas de l’Electronic Frontier Foundation (EFF), qui applaudit également Apple pour avoir annulé son projet d’analyser les photos des utilisateurs pour lutter contre la pédopornographie. Voici ce que l’ ONG internationale de protection des libertés sur Internet déclare :