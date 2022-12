Apple propose une mise à jour de sécurité séparée (Rapid Security Response) pour macOS 13.2, qui est en bêta pour les développeurs depuis hier et pour les testeurs publics depuis aujourd’hui.

Ces mises à jour de sécurité séparées sont l’une des nouveautés de macOS Ventura (et iOS 16). Selon le constructeur, cette mise à jour « fournit des corrections de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs ». Un lien renvoie vers la page où sont listés les différents correctifs pour les mises à jour.

C’est la première fois qu’Apple propose une Rapid Security Response pour macOS Ventura et cela commence donc avec la bêta de macOS 13.2. Du côté de l’iPhone et de l’iPad, Apple avait proposé deux mises à jour de sécurité séparées avec la bêta d’iOS 16.2. La première était un test et ne corrigeait rien.

L’avantage de ces mises à jour est qu’elles sont rapides à télécharger et à installer surtout. Selon Apple, un redémarrage complet n’est pas nécessaire pour appliquer les correctifs. C’est l’inverse des mises à jour traditionnelles d’iOS ou de macOS qui peuvent prendre plusieurs minutes selon son appareil.

Si vous avez la bêta de macOS 13.2, vous pouvez vous rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour du logiciels pour découvrir cette première Rapid Security Response et procéder à son installation. À noter qu’un réglage existe pour activer ou désactiver ce système. Il suffit de cliquer sur la lettre « i » dans Système > Général > Mise à jour du logiciels et (dé)cocher « Installer les mises à jour de sécurité et les fichiers système ».