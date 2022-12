Samsung aime décidément beaucoup Apple en cette fin d’année et publie une nouvelle publicité pour tacler l’iPhone, tout en mettant en avant son smartphone pliable Galaxy Z Flip 4.

Dans la publicité, un homme est assis sur une palissade tandis qu’une femme utilisant un Galaxy Z Flip 4 entame une conversation. « J’étais à votre place », dit-elle. « Assise sur la palissade entre Apple et Samsung ». L’homme dit vouloir passer à un appareil Samsung, mais il s’inquiète de ce que ses amis utilisateurs d’iPhone vont penser. Elle poursuit en expliquant qu’il a raison de l’être car ses amis seront jaloux.

« Quand vous sortez votre nouveau Galaxy Z Flip 4, les gens vont perdre la tête », dit-elle. « Ils ne vous laisseront jamais tranquille ». Après cela, elle lui tend le smartphone pliable de Samsung et des personnes commencent immédiatement à surgir autour de lui en commentant à quel point le Galaxy Z Flip 4 est génial. « Je pourrais m’habituer à ça », dit-il, en sautant de la palissade vers le côté Samsung.

En un peu plus d’un mois, Samsung a publié trois publicités anti-Apple. La première remonte à début novembre et comprenait déjà l’homme que l’on voit dans la publicité du jour. C’était pour se moquer de l’absence d’un iPhone pliable et mettre en avant le Galaxy Z Flip 4. La deuxième publicité a été mise en ligne hier, en lien avec la Coupe du monde 2022 et toujours par rapport au fait que le Galaxy Z Flip 4 est pliable contrairement aux modèles d’Apple. Et la troisième publicité est celle-ci dessus.