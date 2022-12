Apple a ajouté les Mac de bureau, à savoir l’iMac, le Mac mini et le Mac Studio avec les puces M1, à la liste des produits éligibles à son programme de réparation en libre-service. Il y a également le Studio Display.

Au départ, le programme de réparation en libre-service prenait en charge les iPhone et les Mac portables avec la puce M1, à savoir le MacBook Air et le MacBook Pro. Voilà maintenant que l’iMac, le Mac mini et le Mac Studio s’ajoutent à la liste. Attention toutefois, cela ne concerne pas tout le monde. En effet, Apple indique que le support des Mac de bureau concerne pour l’instant les États-Unis. Les utilisateurs en Europe, qui ont accès au programme depuis quelques semaines, doivent patienter pour avoir le même accès. Il n’est pas précisé quelle sera la durée d’attente.

Voici comment Apple décrit son programme :