Les Apple Watch dépendent de moins en moins de l’iPhone et cela se confirme un peu plus pour ce qui est du GPS. Les nouveaux modèles, à savoir les Apple Watch Series 8, SE 2 et Ultra ont un comportement différent comparé aux anciens modèles.

L’Apple Watch repose moins sur l’iPhone

Sur une page d’assistance, Apple indique :

L’Apple Watch Ultra, Series 8 et SE (2e génération) utilisent le GPS intégré de l’Apple Watch, même lorsque votre iPhone est à proximité. Pour préserver l’autonomie de la batterie, les modèles d’Apple Watch plus anciens utilisent le GPS de votre iPhone lorsqu’il est disponible.

Il n’est pas surprenant que l’Apple Watch Ultra soit capable de faire cela. La batterie offre au moins deux fois plus d’autonomie que l’Apple Watch Series 8. La décision d’inclure les Apple Watch Series 8 et SE 2 est toutefois intéressante car le matériel n’a pas beaucoup changé par rapport à la Series 7. Et pourtant, ce modèle doit toujours se reposer sur le GPS de l’iPhone si celui-ci est à proximité.

Le point à retenir est qu’Apple semble beaucoup plus confiant quant à l’autonomie de ses dernières Apple Watch, qu’il s’agisse d’appareils autonomes ou d’appareils utilisés avec l’iPhone. Pour le suivi d’activité autonome sur les modèles cellulaires, rien n’a vraiment changé. En revanche, si vous emportez votre iPhone avec vous, les séances d’entraînement en plein air ne videront plus autant la batterie de votre téléphone. Vous pouvez vous entraîner plus longtemps à l’extérieur sans avoir à surveiller de près la batterie de votre iPhone.

En ce qui concerne la batterie de la montre, Apple a également ajouté un nouveau mode faible consommation à watchOS 9 qui prolonge l’autonomie sans sacrifier les données GPS ou de fréquence cardiaque.

Pour rappel, la première Apple Watch en 2015 s’appuyait exclusivement sur le GPS de l’iPhone. Cela a continué avec le modèle sorti un an plus tard. Le GPS intégré a fait ses débuts avec l’Apple Watch Series 2.