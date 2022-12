La production s’améliore du côté de Foxconn, qui s’occupe notamment de l’assemblage des iPhone 14 Pro. Le sous-traitant fonctionne désormais à environ 70% de ses niveaux de capacité selon le Wall Street Journal, la Chine ayant assoupli davantage ses restrictions Covid-19.

Il y a eu de nombreuses perturbations ces dernières semaines à cause justement des restrictions en lien avec le Covid-19. Plusieurs employés ont manifesté et ont cessé de travailler. Cela a naturellement eu un impact sur la production des iPhone 14 Pro, et cela a expliqué le stock compliqué pour les semaines qui ont précédé Noël.

Foxconn a commencé à offrir des primes en novembre afin de stimuler l’emploi dans son usine de Zhengzhou, parfois surnommée iPhone City (la ville de l’iPhone), dans le but d’augmenter la production. Le groupe a commencé à offrir l’équivalent d’une prime d’environ 700 dollars aux travailleurs de l’usine qui restent en poste jusqu’au 20 mars.

Qu’en est-il du stock ? Un coup d’œil sur l’Apple Store en ligne montre qu’il y a effectivement de l’amélioration. Un iPhone 14 Pro commandé aujourd’hui sera réceptionné entre le 9 et le 16 janvier. C’est la même chose pour l’iPhone 14 Pro Max. Le délai était de l’ordre de quelques semaines il y a encore quelques jours. Quant aux iPhone 14 et iPhone 14 Plus, ils n’ont pas connu de problèmes de production.