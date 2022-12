Apple a prévenu que les stocks d’iPhone 14 Pro et Pro Max allaient être compliqués pour la fin d’année, mais il existe malgré tout du stock chez certains revendeurs. Il est même possible de les avoir avant Noël, de quoi faire un joli cadeau, que ce soit pour soi ou un proche.

Un peu de stock pour les iPhone 14 Pro (Max) avant Noël

Autant le dire tout de suite, les stocks d’iPhone 14 Pro et Pro Max pour une livraison avant Noël concernent seulement quelques modèles. L’iPhone 14 Pro 512 Go est disponible chez Cdiscount avec une livraison pour le 12 décembre. Pour les autres modèles chez les différents revendeurs comme Amazon, Fnac ou Darty, ce ne sera pas avant la fin décembre (après Noël) ou janvier 2023. Il y a aussi Rue du Commerce, mais le stock passe par des vendeurs tiers.

L’iPhone 14 Pro Max est « un peu » plus facile à trouver que son petit frère. La Fnac affiche du stock pour plusieurs modèles et coloris. La livraison peut se faire avant Noël selon les cas. Même de cloche du côté de Darty et de Cdiscount. Il y a surtout du stock sur les « gros » modèles, à savoir ceux avec 512 Go ou 1 To de stockage. Mais si vous voulez un modèle avec 256 Go par exemple, vous pouvez trouver des exemplaires. Pour le reste, ce sera janvier 2023.

Pourquoi ces soucis de stock sur les modèles Pro ? Parce que l’usine de Foxconn à Shenzhen en Chine a connu différentes perturbations de la part des employés, qui ont notamment critiqué les conditions de travail, que ce soit les mesures anti-Covid ou d’autres éléments. La production a donc été sérieusement ralentie, ce qui a un impact sur le stock.

Une alternative est de se tourner vers les iPhone 14 et 14 Plus, qui ne rencontrent pas de problème de stock, avec une livraison avant Noël :