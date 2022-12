Apple a sans aucun doute bien fait d’anticiper le mouvement : New York est le tout premier État américain à adopter un projet de loi sur le droit à la réparation mais ce qui devait être une avancée réelle pour les consommateurs a surtout laissé un goût d’amertume. La nouvelle loi s’appliquera sur tous les appareils électroniques (hormis quelques exceptions), qui seront commercialisés dans l’état de New-York à partir du mois de juillet 2023.« Il est important que les consommateurs puissent réparer les appareils sur lesquels ils comptent en temps opportun. » a déclaré dans un communiqué de presse la gouverneure de New York Kathy Hochul.

New: Gov. Hochul has signed the “right to repair” law — with the Legislature agreeing to a number of changes, as outlined in her approval message. pic.twitter.com/GUBExlj5BD

— Jon Campbell (@JonCampbellNY) December 29, 2022