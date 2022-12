Apple a mis à jour son site brésilien pour rendre hommage à Pelé, décédé cette semaine. La page d’accueil affiche un ballon de football avec une couronne. On peut également voir les dates 1940 et 2022, qui correspondent à l’année de naissance et à l’année du décès du célèbre footballeur.

Apple a déjà rendu d’autres hommages dans le passé. Il y en a notamment eu pour la reine Elizabeth II, John Lewis, Nelson Mandela, Steve Jobs et d’autres encore.

Pelé est mort le 29 décembre à 82 ans après avoir lutté pendant plus d’un an contre le cancer, a annoncé sa famille. « Nous t’aimons à l’infini, repose en paix », a écrit sa fille Kely Nascimento sur Instagram, une publication illustrée d’une photo des mains jointes de membres de sa famille posées sur celle de l’ancien footballeur à l’hôpital Albert-Einstein de São Paulo, où il avait été admis il y a un mois. L’hôpital a précisé que le décès avait été causé par une défaillance de multiples organes.

Seul footballeur ayant remporté à trois reprises la Coupe du Monde (1958, 1962 et 1970), Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, avait été élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999. L’annonce de sa mort a été un choc pour tous les amateurs de football, 11 jours après la fin de la Coupe du Monde au Qatar, et un peu plus de deux ans après celle de Diego Maradona.

Tout au long du tournoi, celui qui était surnommé O Rei (le roi) avait publié depuis la chambre de l’hôpital Albert-Einstein où il avait admis le 29 novembre des messages sur les réseaux sociaux, encourageant le Brésil ou félicitant Messi de son sacre avec l’Argentine face à la France.