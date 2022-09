Apple a changé la page d’accueil de son site Internet pour mettre en avant la reine Elizabeth II, afin de lui rendre hommage suite à son décès ce 8 septembre. Le changement du site concerne une poignée de régions, dont le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. En France, il n’y a rien (pour l’instant du moins).

Le site d’Apple affiche une photo de la reine Elizabeth II qui a été prise par Dorothy Wilding le 26 février 1952. Un court texte indique « In memoriam, Sa Majesté Élisabeth II », suivi par les années de naissance et de décès (1926-2022). Il n’y a rien d’autre, toute la promotion pour les iPhone 14, les AirPods Pro 2 et les nouvelles Apple Watch ont temporairement disparu. Bien sûr, il est toujours possible de naviguer sur chaque page, mais il faut passer par le menu.

Tim Cook a également tenu à rendre hommage à celle qui a régné pendant 70 ans, un record au Royaume-Uni. Dans un tweet, le patron d’Apple indique : « Il n’y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. Nous sommes aux côtés du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth pour honorer la vie et le dévouement au devoir de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Qu’elle repose en paix ».

There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh

— Tim Cook (@tim_cook) September 8, 2022