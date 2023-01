Les fausses écoutes sont nombreuses sur les services de streaming comme Apple Music, Spotify, Deezer et autres. Selon une enquête de France 2, cela va de 7% à 10% selon les cas. Les pires services pour lutter contre cette pratique sont annoncés pour être Apple Music et Amazon Music.

Le cas des faux streams

C’est quoi, une fausse écoute ? Il faut d’abord savoir que la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming est essentiellement liée aux nombres d’écoutes (streams). Plus il y a d’écoutes, plus la rémunération sera importante. C’est pour cela que certains achètent de fausses écoutes pour gonfler leurs statistiques et ainsi toucher plus d’argent à l’arrivée.

Cette pratique n’est en soi pas nouvelle, cela fait des années qu’elle existe. Mais elle se fait de plus en plus remarquer. « Dans mes artistes, il y en a qui le font, mais ils ne le disent pas. Mais je le vois car les vues explosent », a déclaré un attaché de presse. Un label a pour sa part déclaré : « On a chopé un de nos artistes. On a vu que les chiffres étaient anormalement hauts sur Amazon Music (…) il a fini par avouer. C’était pour entrer dans une espèce de spirale ou de cercle vertueux du succès ».

La plupart des faux streams concernent le rap car c’est la musique la plus écoutée en ligne de nos jours.

Il y a ensuite une présentation de sites permettant d’acheter les fameuses fausses écoutes pour gonfler les statistiques d’un artiste. Pour 7€, il est possible d’avoir 1 000 streams sur Spotify. Pour 2 950€, il est possible d’avoir 1 million de fausses écoutes. Ces sites utilisent des comptes piratés d’utilisateurs qui vont jouer la musique, permettant ainsi d’avoir différents appareils et différentes adresses IP pour éviter que ce soit suspect. Les détenteurs des comptes ne sont pas au courant qu’il y a une manipulation.

En France, deux plaintes pour complicité d’escroquerie viennent d’être déposées par la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Quant aux plateformes de streaming, aucune n’a accepté de répondre aux questions de France 2.