Apple prépare une nouvelle paire d’AirPods moins chère, ainsi que de nouveaux AirPods Max et leur arrivée devrait se faire dès la fin de 2024 selon les informations de Ming-Chi Kuo.

Selon l’analyste, Apple va débuter la production en masse au quatrième trimestre de 2024 ou au premier trimestre de 2025. Le fabricant viserait le prix de 99$ pour ce qui pourrait être considéré comme des AirPods Lite. En comparaison, la 3e génération (à savoir la version actuelle) coûte 209€ en France (191€ chez Amazon) et 169$ aux États-Unis. On tombe à 159€ en France (119€ chez Amazon) et 129$ aux États-Unis en prenant la deuxième génération. Et pour les AirPods Pro, le prix est de 299€ (249$).

Un tarif de 99$ serait donc avantageux. Mais il faut naturellement s’attendre à ce que cette paire propose moins de fonctionnalités que les modèles plus chers. Il n’est pour le moment pas précisé quelles seront les concessions. À noter que cette paire Lite avait déjà été évoquée par l’analyste Jeff Pu.

Dans le même temps, Apple prépare une nouvelle paire d’AirPods Max. Il n’y a pas d’information sur les nouveautés à venir par rapport à la génération actuelle. On peut éventuellement s’attendre à un port USB-C pour la charge, le support de l’audio sans perte (lossless), de nouveaux coloris, la puce U1 pour la précision avec la localisation, une meilleure réduction de bruit, une meilleure autonomie et plus encore.

La génération actuelle a vu le jour en décembre 2020. Le prix chez Apple est de 629€. Pour le coup, une version Lite ne semble pas au programme pour ce modèle.