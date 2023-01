Apple vient à peine de dévoiler les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, et Mac mini M2 et M2 Pro, que Ming-Chi Kuo évoque les modèles de 2024. L’analyste parle du design et des futures puces.

Le Mac mini de 2024 resterait avec le même design que le modèle de 2023 tout juste annoncé. Celui-ci avait déjà conservé le design du modèle précédent avec la puce M1. Apple ne ferait donc rien de particulier l’année prochaine, les changements à venir auraient uniquement lieu sous le capot. À voir malgré tout si la connectique sera exactement la même. Apple pourrait très bien changer des ports à l’arrière, sans modifier pour autant le design général de l’ordinateur.

D’autre part, Kuo annonce que les MacBook Pro de 2024 embarqueront les puces M3 Pro et M3 Max avec une gravure en 3 nm, toujours avec TSMC pour la production. En comparaison, les puces M2 Pro et M2 Max annoncées aujourd’hui par Apple ont une gravure en 5 nm. La meilleure finesse de gravure doit aider avec les performances et améliorer l’autonomie.

La production des MacBook Pro avec les puces M3 Pro et M3 Max débuterait au premier semestre de 2024 selon l’analyste. Il ne partage cependant aucune information supplémentaire sur les nouveautés à s’attendre avec le futur ordinateur portable.