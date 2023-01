Apple a aujourd’hui annoncé son nouveau HomePod et celui-ci embarque un capteur de température et d’humidité. Il se trouve que le HomePod mini, disponible depuis un moment maintenant, a aussi un tel capteur, mais Apple ne l’a jamais évoqué publiquement, tout comme il ne l’a pas activé. Cela va changer avec une mise à jour.

Sur son site, Apple indique :

Le capteur de température et d’humidité est optimisé pour des réglages domestiques intérieurs, quand la température ambiante est comprise entre 15 ºC et 30 ºC et que l’humidité relative est comprise entre 30 % et 70 %. La précision des capteurs peut diminuer lors d’une lecture audio prolongée à un niveau de volume élevé. Après sa mise en marche, le HomePod a besoin d’un certain temps pour régler ses capteurs avant de pouvoir afficher les résultats.