Une nouvelle Apple TV verra le jour en 2024 et elle embarquera un processeur plus puissant. Mais selon Bloomberg, le boîtier multimédia ne changera pas de design par rapport au modèle existant.

Le fait que la nouvelle Apple TV de 2024 embarque un processeur plus puissant n’est pas vraiment une surprise. Il n’est toutefois pas précisé quelle sera la puce. Pour information, l’actuelle Apple TV 4K a vu le jour en octobre 2022 et dispose de la puce A15. C’est la même que l’on retrouve dans les différents iPhone 13, iPhone 14 et 14 Plus, iPhone SE 3 et iPad mini 6.

Certains pourraient se demander si le prochain modèle supportera la 8K avec la puissance supplémentaire. Apple n’aurait pas prévu un tel support, du moins dans l’immédiat. Il est vrai que l’intérêt est assez limité en l’état sachant que les téléviseurs compatibles 8K ne sont pas nombreux, tout comme les contenus à proprement parler.

Outre une mise à niveau de l’Apple TV, Apple prépare d’autres produits pour la maison. Il existe un produit qui combine une Apple TV, un haut-parleur intelligent et une caméra FaceTime en un seul appareil, mais le calendrier de lancement de ce produit n’est pas clair car il a subi quelques revers de conception. Apple développe également un écran connecté qui servirait en quelque sorte de hub domestique pour contrôler les appareils HomeKit, passer des appels FaceTime et plus encore. Ce produit devrait voir le jour dès 2024.