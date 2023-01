C’est la même musique sinistre depuis quelques semaines : Amazon, Google, Microsoft, Facebook (pardon, Meta), les géants des GAFAM annoncent des plans de licenciement massifs, qui concernent à chaque fois des dizaines de milliers de postes. Au total, les GAFAM ont mis à la porte 51000 personnes depuis la fin de l’année 2022 ! Le seul GAFAM à ne pas avoir annoncé de « restructuration » est Apple, et ce pour une raison très simple si l’on en croit le Wall Street Journal : Apple embaucherait beaucoup plus progressivement que ses concurrents, même en pleine phase de croissance.

Ainsi, les effectifs d’Apple ont progressé de 20% entre 2019 entre septembre 2019 et septembre 2022 (164 000 salariés à date), alors que durant la même période, Microsoft a augmenté le nombre de ses employés de 53%, Alphabet de 57% et Meta de 94%. La dernière fois qu’Apple a procédé à un plan de licenciement massif remonte à 1997 et au retour de Steve Jobs à la tête de l’entreprise. Un peu plus de 4000 salariés d’Apple avaient alors été licenciés.

De fait, Amazon, Google, Microsoft et Meta ont été très opportunistes suite aux croissances d’activités enregistrées lors de la période du Covid-19, période durant laquelle des millions de personnes sont restées calfeutrées chez elles et ont donc privilégié l’achat d’appareils informatiques (pour communiquer à distance, pour travailler à domicile, ou pour jouer). Apple a lui aussi profité de cette manne, mais est resté nettement plus prudent en terme d’embauches, peut-être une question d' »ADN » d’entreprise. La firme de Cupertino a en effet intériorisé le poids du revers de fortune, et ne sait que trop bien depuis la fin des années 90 que tout géant peut avoir les pieds d’argile dès lors que le contexte n’est plus favorable…