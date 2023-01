La liste des nommés pour les Oscars 2023 a été dévoilée et Apple TV+ a obtenu deux nominations avec le film Causeway où l’on retrouve Jennifer Lawrence et le court-métrage d’animation L’enfant, la taupe, le renard et le cheval.

Apple TV+ présent aux Oscars 2023

Causeway est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle avec Brian Tyree Henry. Voici la liste des nommés :

Brendan Gleeson, Les Banshees d’Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, Les Banshees d’Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Dans Causeway, Jennifer Lawrence joue le rôle de Lynsey, une ingénieure militaire qui revient d’Afghanistan avec une lésion cérébrale débilitante après l’explosion d’une bombe artisanale. C’est un rétablissement douloureux et lent, car elle réapprend à marcher et à retrouver la mémoire, aidée par une concierge bavarde mais tendre. Mais lorsqu’elle rentre chez elle à la Nouvelle-Orléans, elle doit faire face à des souvenirs encore plus douloureux et formateurs que ceux qu’elle avait en service — une confrontation avec son enfance.

Pour sa part, L’enfant, la taupe, le renard et le cheval est dans la catégorie du meilleur court-métrage d’animation. On retrouve :

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval se repose sur le livre du même nom de Charlie Mackesy. Le spectateur suit l’amitié improbable d’un garçon, d’une taupe, d’un renard et d’un cheval qui voyagent ensemble à la recherche de leur maison. Le film, qui reprend les illustrations caractéristiques de Charlie Mackesy et les fait revivre en couleur grâce à des animations dessinées à la main.

La cérémonie pour les Oscars 2023 aura lieu le 12 mars prochain (dans la nuit du 12 au 13 mars en France à cause du décalage horaire).