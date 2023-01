Apple avait proposé une nouvelle architecture pour HomeKit avec iOS 16.2, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Plusieurs utilisateurs ont rencontré des bugs, ce qui a poussé le fabricant à stopper le déploiement et retirer le nouveau système. Mais il va bientôt être de retour.

Apple a déjà prévenu que le retour sera pour bientôt et cela se confirme un peu plus en analysant le code du logiciel. Une version 2 est évoquée avec la mention « ManualMigrationV2Enabled ». En comparaison, la version de base a pour mention « ManualMigrationEnabled ». On peut se douter que le test a lieu actuellement en interne chez Apple.

Vient alors la question : quand pourra-t-on profiter de la nouvelle architecture de HomeKit ? Il est possible qu’Apple attende iOS 16.4. Le groupe a proposé avant-hier la version finale d’iOS 16.3 pour iPhone et d’iPadOS 16.3 pour iPad, il faut donc s’attendre à ce que la première bêta pour iOS 16.4 voit rapidement le jour. Celle-ci pourrait débarquer cette semaine ou la semaine prochaine, si l’on se base sur le calendrier habituel de sortie d’Apple.

Pour rappel, Apple avait publié un guide aidant les utilisateurs ayant installé la nouvelle architecture avant son retrait, afin qu’ils puissent retrouver un usage normal. Le fabricant avait également listé l’application Maison (qui permet de contrôler les appareils HomeKit) comme étant un gros problème, d’où la nécessité de la corriger.