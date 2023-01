Les puces M2 Pro et M2 Max que l’on retrouve dans les derniers MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont puissantes. Un benchmark permet de voir justement quelle est la différence par rapport aux autres puces Apple Silicon, à savoir les M1 et M2, et leurs variantes. Il y a également une comparaison avec les puces A14, A15 et A16 que l’on retrouve sur les récents iPhone.

Macworld a réalisé des benchmarks avec Geekbench 5 pour les M2 Pro, M2 Max et les autres puces Apple Silicon. C’est simple : plus le score est élevé, plus la puce est puissante. Le test utilise tous les cœurs du processeur.

On peut voir que la puce Apple Silicon la plus puissante à ce jour est la M1 Ultra que l’on retrouve dans le Mac Studio. Son score est de 23 369. La M2 Max arrive après avec un score de 15 242. La M2 Ultra n’existe pas encore, mais elle devrait voir le jour cette année, notamment avec le nouveau Mac Pro.

On retrouve retrouve ensuite la puce M2 Pro (12 cœurs) avec un score de 15 242. Vient après la puce M1 Max et son score de 12 590. La M2 Pro (10 cœurs) la suit avec 11 851. Il y a ensuite la M2 avec 8 908. Le classement montre ensuite les autres puces, avec la A14 de l’iPhone 12 qui obtient 4 107.

Il sera intéressant de voir ce qu’il va changer cette année, notamment avec les puces M3 pour les Mac et A17 pour les iPhone 15 Pro. En effet, elles auront une gravure en 3 nm, contre 5 nm pour les M2 (Pro/Max) et A16. La finesse de gravure doit améliorer les performances, tout en améliorant l’autonomie.